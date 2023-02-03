ГКНБ КР: Должностными лицами мэрии и городского кенеша г.Талас возмещено 5 млн. сомов в бюджет государства

Бишкек, "Саясат.kg". Таласским городским судом ранее избранная мера пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении Жусупбекова А.Д., Байджигитова М.М. и Курамаева А.С. изменена на домашний арест.
Ранее по подозрению в злоупотреблении должностным положением органами ГКНБ КР были задержаны вице-мэр г.Талас Байджигитов М.М., спикер Таласского городского кенеша Жусупбеков А.Д., вице-спикер Курамаев А.С. и бывший начальник УМС мэрии г.Талас Долдоев М.С.
В результате противоправной деятельности вышеуказанных лиц бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела, обвиняемые лица признали свою вину и перечислили в доход государства 5 млн. сомов, при этом, указанные лица обязались в ходе следствия дополнительно возместить часть нанесенного ущерба.
С учетом изложенных обстоятельств, а также учитывая заявления адвокатов и обвиняемых лиц об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья и семейными положениями, Таласским городским судом ранее избранная мера пресечения (в виде заключения под стражу) в отношении Жусупбекова А.Д., Байджигитова М.М. и Курамаева А.С. изменена на домашний арест.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других причастных лиц к совершению преступления, а также по дополнительному возмещению нанесенного ущерба государству.
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