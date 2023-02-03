"Безответственное отношение". Глава Минздрава прокомментировала смерть шести младенцев

С 1 по 15 января в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы скончались шесть новорожденных.

11 января умерла 19-летняя роженица. В обоих случаях Минздрав создавал комиссию для расследования.

"Какие выводы комиссия вынесла из расследования?" - спросили журналисты КНИА "Кабар" у министра здравоохранения Кыргызстана Гулнары Баатыровой.

"Случай, который произошел в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы, - очень печальное и резонансное событие. Это произошло, несмотря на то что в родильном доме имеется все необходимое медицинское оборудование, лекарственное обеспечение было в полном объеме, недостатка не было. Согласно заключению экспертной группы, имеет место безответственное отношение руководства и работников родильного дома к своим обязанностям", - ответила глава Минздрава.

"Мать в течение 9 месяцев носит ребенка, с надеждой ждет его рождения. Смерть новорожденного - большое горе для родителей. В связи с этим по итогам выездного заседания Республиканской комиссии по снижению перинатальной смертности ряд руководителей был освобожден от занимаемой должности, другие получили выговоры. И по смерти роженицы в Чуйской области по итогам работы комиссии будут сделаны соответствующие выводы", - указала Баатырова.







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