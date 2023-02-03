"Безответственное отношение". Глава Минздрава прокомментировала смерть шести младенцев

С 1 по 15 января в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы скончались шесть новорожденных.
11 января умерла 19-летняя роженица. В обоих случаях Минздрав создавал комиссию для расследования.
"Какие выводы комиссия вынесла из расследования?" - спросили журналисты КНИА "Кабар" у министра здравоохранения Кыргызстана Гулнары Баатыровой.
"Случай, который произошел в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы, - очень печальное и резонансное событие. Это произошло, несмотря на то что в родильном доме имеется все необходимое медицинское оборудование, лекарственное обеспечение было в полном объеме, недостатка не было. Согласно заключению экспертной группы, имеет место безответственное отношение руководства и работников родильного дома к своим обязанностям", - ответила глава Минздрава.
"Мать в течение 9 месяцев носит ребенка, с надеждой ждет его рождения. Смерть новорожденного - большое горе для родителей. В связи с этим по итогам выездного заседания Республиканской комиссии по снижению перинатальной смертности ряд руководителей был освобожден от занимаемой должности, другие получили выговоры. И по смерти роженицы в Чуйской области по итогам работы комиссии будут сделаны соответствующие выводы", - указала Баатырова.
URL: https://kaktus.media/474892
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!