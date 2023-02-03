Названо число кыргызстанцев, отбывающих наказание за границей

Как уточнили в ведомстве, в России наказание отбывают 1 077 кыргызстанцев.
В местах лишения свободы за пределами Кыргызстана находятся 1 282 гражданина республики - 1 205 мужчин и 91 женщина. Об этом сообщает департамент информации МИД.
Как уточнили в ведомстве, в России наказание отбывают 1 077 кыргызстанцев.
Общее количество осужденных граждан КР, с которыми проведены встречи кыргызских консулов, составляет более 450 человек.
"В настоящее время посольством и генеральными консульствами Кыргызской Республики в адрес каждого осужденного в России (персонально) направляются письма с разъяснениями о порядке/процедуре перевода в Кыргызстан", - сказано в сообщении.
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