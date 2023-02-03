За смерть 19-летней роженицы в больнице наказаны ряд медиков

Она родила 3 января 2023 года, затем ей стало плохо, ее доставили в больницу, где женщина скончалась 11 января.

В редакцию Kaktus.media обращался Бексултан Торогелди уулу, который обвинил врачей кантской больницы в смерти его 19-летней супруги Нурайым Ишенбековой. Она родила 3 января 2023 года, затем ей стало плохо, ее доставили в больницу, где женщина скончалась 11 января.

Этот случай разобрали на заседании республиканской комиссии по снижению материнской смертности, прошедшем вчера, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава. Главный специалист управления медицинской помощи и лекарственной политики ведомства Раиса Асылбашева представила итоги расследования.

"Она указала на допущенные недостатки при оказании медицинской помощи 19-летней жительнице Ысык-Атинского района Чуйской области. И озвучила выводы, что смерть у родильницы наступила в результате полиорганной недостаточности с развитием молниеносного сепсиса. Данное заключение сделано на основании предоставленной медицинской документации, так как пока отсутствуют результаты судебно-медицинской экспертизы и гистологического исследования", - говорится в сообщении.

"Смерть молодой матери - это огромная трагедия как для ее семьи, так и для нас. Почему начиная с первички и заканчивая третичным уровнем мы, медики, упустили ее состояние? Данная ситуация говорит о том, что были несогласованные действия между двумя организациями района, нет надлежащего контроля со стороны ЦОВП района. За жизнь каждого пациента, за каждую мать и дитя мы должны биться до последнего. За все упущения виновные должны получить соответствующее наказание", - отметила министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова.

По итогам заседания за недостаточную координацию деятельности организаций здравоохранения по качественному оказанию неотложной акушерской помощи объявлен выговор координатору здравоохранения Чуйской области Бактыгуль Мамытовой.

За слабую организацию оказания качественной неотложной акушерской помощи, приведшую к смерти родильницы, освобождены от занимаемых должностей:

-директор ЦОВП Ысык-Атинского района Р. М. Мукаева;

-заместитель директора Н. Э. Сабырова;

-и. о. заведующего родильным отделением ЦОВП А. Н. Бегалиева.

За ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей по линии санавиации (отказ на выезд по линии санавиации) уволена акушер-гинеколог родильного дома №1 А. М. Маматалиева.

Отмечено, что в отношении некоторых работников ЦОВП Ысык-Атинского района будут приняты меры после дачи юридической оценки со стороны правоохранительных органов.



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