"Испытайте на себе". Депутат предложил министрам лично оценить дороги в Оше

В свое время премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал отремонтировать дороги в Оше.
Об этом на заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" напомнил депутат Таалайбек Сарыбашев.
Парламентарий потребовал от руководства Минфина и Минтранса самим поехать и увидеть заторы в городе.
"Вы должны своими глазами увидеть то, что происходит в Оше. Чтобы доехать до аэропорта, требуется 2-3 часа, хотя он находится близко к городу. Необходимо какие-то улицы сделать односторонними. Министру транспорта и министру финансов стоит самим поехать туда и испытать на себе", - возмутился Сарыбашев.
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