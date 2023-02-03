В Первомайском УВД выявили хищение вещественного доказательства в виде 33 кг наркотического вещества.
Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Прокуратура Первомайского района проверила учет и хранение вещдоков. Оказалось, что в камере хранения 33 кг 850 г гашиша заменены. При проверке выяснилось, что сотрудник, ответственный за хранение, похитил наркотическое вещество. Чтобы скрыть следы преступления, он пошел на подлог и заменил этот гашиш 23 кг менее качественного вещества, а вместо оставшейся части заполнил камнями и кусками бетона.
Ему предъявили обвинение по статье 286 ч. 4 п. 2 "Хищение наркотических средств" и ст. 283 ч. 2 "Незаконное приобретение наркотических средств" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
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