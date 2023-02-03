ГКНБ КР: За системное вымогательство денежных средств с рожениц задержана врач-акушер ЦОВП Аксыйского района

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыты систематические факты вымогательства и получения денежных средств со стороны медицинского персонала родильного отделения ЦОВП Аксыйского района.

В ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с заявлением обратился гражданин Д.С.М. с просьбой о принятии мер в отношении акушера-гинеколог родильного отделения ЦОВП Аксыйского района М.А.А., 1983 года рождения, которая вымогает у него денежные средства за выписку ее жены из родильного отделения.

2 февраля 2023 года М.А.А. задержана с поличным при получении денежных средств у себя в рабочем кабинете и в настоящее время данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по фактам вымогательства и другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.