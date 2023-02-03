ГКНБ КР: За системное вымогательство денежных средств с рожениц задержана врач-акушер ЦОВП Аксыйского района

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.
ГКНБ КР в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыты систематические факты вымогательства и получения денежных средств со стороны медицинского персонала родильного отделения ЦОВП Аксыйского района.
В ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области с заявлением обратился гражданин Д.С.М. с просьбой о принятии мер в отношении акушера-гинеколог родильного отделения ЦОВП Аксыйского района М.А.А., 1983 года рождения, которая вымогает у него денежные средства за выписку ее жены из родильного отделения.
2 февраля 2023 года М.А.А. задержана с поличным при получении денежных средств у себя в рабочем кабинете и в настоящее время данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР. Ведется следствие.
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по фактам вымогательства и другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!