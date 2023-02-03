"Введение ЭТТН для фермеров может лишить Кыргызстан урожая"

Он просит как-нибудь оформить все в обход, без всяких бумажек.

Фермеры и представители отраслевых ассоциаций перерабатывающих производств и бизнеса в агропромышленном секторе экономики во время проведения диалоговой площадки с представителями Налоговой службы, Минсельхоза и Минэкономики заявили, что введение с 1 января электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) для сельскохозяйственных производителей может обрушить годами нарабатываемые связи между фермерами, поставщиками и переработчиками из-за неготовности всех сторон к этому нововведению.

Диалоговая площадка была организована в Минсельхозе, где пояснили, что ведомство на стороне фермеров, переработчиков и поставщиков, так как заинтересовано в том, чтобы сельхозпроизводителям ничего не мешало выращивать хороший урожай в этом году. Именно поэтому всем сторонам на этой встрече была предоставлена возможность высказаться по всем вопросам.

"Через две недели у фермеров начинается сезон, и мы уже должны приступить к раздаче зерна фермерам, а мы этого сделать не можем, так как как в новом законе указано, что все участники сделки должны иметь электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН). А многие об этом даже не слышали. Мы говорим о продовольственной безопасности, о том, что важно, чтобы страна сама стала выращивать больше зерновых, а в реальности мешаем обычной работе фермеров?" - заявляли участники встречи.

"В настоящее время введение электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) для сельскохозяйственных производителей - это прямая дорога к коррупции. Вот наша организация занимается продажей кормов для форели. Мы разобрались, прошли обучение в налоговой по новой форме, а наши фермеры, которым мы продаем корма, живут высоко в горах. Мы приезжаем с кормами, а рыбовод в ужасе узнает, что теперь нужно оформлять какой-то ЭТТН. И что вы думаете происходит? Он просит как-нибудь оформить все в обход, без всяких бумажек. И кому сделали хорошо?" - задалась вопросом директор ОсОО "Росткорм" Милена Ефимова.

Также и другие руководители сельскохозяйственных компаний поддержали мнение о несвоевременности данного нововведения, говоря о необходимости принять срочные меры, иначе это просто перерастет в народное недовольство.

"Сегодня фермер не существует сам по себе, он встроен в систему, кто-то поставляет корма, удобрения, кто-то забирает продукцию, перерабатывает. Во всем этом задействованы специализированные фирмы и компании, которые закупают специальные машины для транспортировки молока или зерна, или заморозки каких-то продуктов, и многое другое. Сегодня и требования рынка, и покупателя другие, а потому все, что касается фермера, все его сложности также относится и к его партнерам, в частности, сейчас это введение электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН). Не каждый фермер может открыть электронный склад", - поясняют участники диалога.

Руководитель Ассоциации птицеводов Динара Керимкулова предложила обращаться непосредственно к президенту и в Жогорку Кенеш для того, чтобы мнение фермеров и переработчиков были услышаны.

Представители всех госструктур - участники диалоговой площадки заявили о своем желании искать компромиссы и найти выход из сложившейся ситуации.

По окончании круглого стола мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию заместителя руководителя Налоговой службы Исламбека Кыдыргычева.

"Мы рассматриваем продление применения данной нормы данного документа, но мы не можем приостановить его действие - закон есть закон, а можем только продлить. То есть если сейчас в документе указывается, что все без исключения фермеры должны получить электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) с первого января 2023 года, то теперь мы продлим этот срок до 1 июля 2023. И за это время фермеры, участвующие в этой цепочке сельхозпроизводства, должны пройти обучение.

В каждом районе есть группы, есть непосредственные тренеры. Каждый день по 2 часа налоговая служба проводит обучение. Для более подробного изучения документа вы можете ознакомиться с постановлением № 220 от 14 апреля 2022 г.", - пояснил Исламбек Кыдыргычев.

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