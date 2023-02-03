Госдеп США сделал еще одну попытку отстоять свой "рупор" в Кыргызстане

Надо отдать должное НПОшникам, туману напустить они умеют.

Госдеп США сделал еще одну попытку надавить на президента Кыргызстана Садыра Жапарова по поводу вероятного закрытия сайта "Азаттык Медиа". Напомним, Ленинский районный суд Бишкека 8 февраля этого года приступит к рассмотрению иска Минкультуры о прекращении деятельности "Азаттыка" как средства массовой информации на территории Кыргызстана.

На этот раз внешнеполитическое ведомство США пустило в ход свой излюбленный способ, а именно привлечь известные международные неправительственные организации. Последние направили письмо в администрацию президента Кыргызстана по поводу давления на свободу слова в Кыргызстане. Подписались под этим обращением такие НПО, как "Комитет защиты журналистов" (CPJ), Article 19, Human Rights Watch, Международный институт прессы, Фонд "Справедливость для журналистов", Норвежский Хельсинский институт и "Репортеры без границ".

Чего только нет в этом обращении: и якобы "драконовский" закон "О защите от недостоверной (ложной) информации", и законопроект "О СМИ", который якобы вызывает глубокую обеспокоенность у журналистов Кыргызстана, и даже напоминание президенту, что он сам когда-то был политзаключенным и что, мол, на себе испытал вред от всего этого.

"Став президентом, вы подтвердили свою веру в то, что Кыргызстан является страной, где царит свобода слова", - говорится в их обращении.

Надо отдать должное НПОшникам, туману напустить они умеют. Хотя невооруженным глазом очевидно, что под всей этой словесной мишурой скрывается истинная цель – не дать закрыть "Азаттык Медиа".

Многие скажут, что все это геополитика, где есть только интересы и ничего более, и будут совершенно правы. В данном случае США защищают свои "рупор" под видом отстаивания свободы слова, и это можно понять, но ведь и у кыргызстанцев есть свои интересы, которые нам тоже нужно уметь отстаивать. И в этом контексте блокировка "Азаттыка" – вполне разумный, законный и обоснованный шаг.

Вообще редакционная политика "Азаттык Медиа" по конфликту Кыргызстана и Таджикистана была понятна уже изначально. Приоритет явно склонялся в сторону агрессора. Не зря Вашингтон до этого активно проводил учения в Таджикистане и накачивал оружием Душанбе. Вот только подобная позиция не отвечает интересам нашей страны.

Более того, в последнее время от издания исходит больше вреда, чем объективной информации. Оно не только пытается рассорить КР со стратегическими партнерами в лице Китая и России, но и всячески подвести КР к санкциям за интеграцию в ЕАЭС и торговлю с Россией. Так ли поступают независимые издания?

Что же касается тех международных организаций, которые бросились на амбразуру в защиту рупора Госдепа США, то их мнение объективным называть тоже нельзя. Большинство из подписавшихся в обращении – представители таких же, как заблокированное издание, организаций, существующих на деньги так называемых доноров. Так что интерес их виден и очевиден.

Напомним, в конце октября Мининформации КР приостановило работу сайта "Азаттык" на 2 месяца. В министерстве заявили, что редакция распространила недостоверные материалы, которые противоречат национальным интересам Кыргызстана. В частности, по данным Мининформации, в одном из видео были применены "элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан". В ответ на письмо министерства "Азаттык" отказался удалять видео. Позже стало известно о блокировке банковского счёта "Азаттык Медиа".

И как бы азаттыковцы ни оправдывались, что, мол, всего лишь выполнили основное требование журналистики – освещать разные мнения и позиции и показывать ситуацию с разных сторон – осадок после просмотра видеоматериала остался неприятный. Разные позиции поданы неравноценно. И абсолютно понятен гнев людей, потребовавших признать "Азаттык" иноагентом.

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