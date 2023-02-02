Мэрия Баткена незаконно передала земли частникам. Прокуратура вернула их

Мэрия Баткена незаконно передала муниципальные земли частникам.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Выявлено, что постановлениями муниципалитета города от 2004, 2008 и 2009 годов земельные участки общей площадью 0,66 гектара незаконно переданы в частную собственность.

Прокуратура внесла иск в суд, и по его решению правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки признаны недействительными.

Так, участки с оценочной стоимостью в 4 миллиона 45 тысяч сомов приняты на баланс мэрии.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257379/