Мэрия Баткена незаконно передала земли частникам. Прокуратура вернула их

Мэрия Баткена незаконно передала муниципальные земли частникам.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Выявлено, что постановлениями муниципалитета города от 2004, 2008 и 2009 годов земельные участки общей площадью 0,66 гектара незаконно переданы в частную собственность.
Прокуратура внесла иск в суд, и по его решению правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки признаны недействительными.
Так, участки с оценочной стоимостью в 4 миллиона 45 тысяч сомов приняты на баланс мэрии.
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