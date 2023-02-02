Бек Борбиев Атазову: Негатив не в TikTokе, а в собственной голове

Известный артист эстрады Бек Борбиев прокомментировал предложение депутатов ЖК закрыть развлекательный сервис TikTok.
Свое мнение по этому поводу он высказал на своей странице в соцсети.
"Тик Ток - такое же приложение как Фейсбук и Инстаграм. Если использовать его по уму, то можно много полезного узнать: приобрести знания, выучить песню либо пополнить своё религиозное образование. Это умное приложение - чего много смотрите, то и попадается. Смотрите только негатив, то и будет появляться чаще всего. Все как в жизни, чего ищем, то и находим. Поэтому дело не в приложении, а в собственной голове.
P. S. Если хотите закрыть приложение, то тогда закрывайте весь интернет. Так как негатив можно найти в любом приложении", - написал.
Напомним, ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат Шайлообек Атазов заявил, что "в TikTok показывают плохие вещи, которые повернут идеологию молодежи в негативное русло".
"Дайте поручение Минкультуры исключить негативные последствия. Это же позор! Стыдно же такое смотреть с семьёй. Чем занимается ведомство, которое должно следить за этим? В Узбекистане и Казахстане закрыли TikTok. Обратите на это внимание", – сказал Атазов.
URL: https://www.vb.kg/426866
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