Как уберечь себя от карманных краж. Советы милиционеров

Карманные кражи остаются одним из самых распространенных видов преступлений в Кыргызстане.

Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека подготовила ряд рекомендаций, которые помогут жителям и гостям столицы уберечь себя от неприятностей:

-следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;

-не пересчитывайте содержимое кошелька публично;

-обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки или сотовый телефон не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание;

-обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку;

никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.

В случае если кража произошла, следует:

-запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;

-в каком направлении скрылся преступник;

-незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;

-дождаться на месте прибытия сотрудников милиции.



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