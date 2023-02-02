Как уберечь себя от карманных краж. Советы милиционеров

Карманные кражи остаются одним из самых распространенных видов преступлений в Кыргызстане.
Пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека подготовила ряд рекомендаций, которые помогут жителям и гостям столицы уберечь себя от неприятностей:
-следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;
-не пересчитывайте содержимое кошелька публично;
-обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки или сотовый телефон не выделялись из одежды и тем самым не привлекали к себе внимание;
-обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку;
никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок.
В случае если кража произошла, следует:
-запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение;
-в каком направлении скрылся преступник;
-незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел;
-дождаться на месте прибытия сотрудников милиции.
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