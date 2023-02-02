Минобразования ищет компанию для проведения национального рейтинга вузов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство образования и науки начинает отбор организаций для проведения национального рейтинга высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, компания должна соответствовать следующим требованиям:
-регистрация на территории КР и опыт работы в сфере оценки качества образования и/или рейтинга не менее 10 лет;
-вхождение в один из двух признанных международных реестров агентств по оценке качества — EQAR или APQR;
-членство в международных сетях по обеспечению качества и аккредитации не менее трех лет;
-наличие опыта не менее семи лет в проведении профессиональных исследований и масштабных опросов в области образования на территории КР;
-наличие реализованных совместных инициатив или проектов как с работодателями, так и с международными сетями или -организациями по гарантии качества образования;
-наличие опыта в проведении мероприятий, конкурсов, соревнований по оцениванию;
-наличие подтверждения ежегодно проводимого независимого финансового аудита с положительным заключением как минимум за последние два года;
-наличие опыта в разработке методологии и проведении различных конкурсных отборов;
-наличие методологии проведения рейтинга вузов;
-наличие автоматизированной системы по проведению рейтинга.
Организации должны представить в Минобразования заявление в произвольной форме; нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица и документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям.
Срок приема документов — со 2 по 10 февраля с 9.00 до 18.00 по адресу: Бишкек, улица Тыныстанова, 257, кабинет 313 (Министерство образования и науки).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/257304/
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