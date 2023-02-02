Акылбек Жапаров раскритиковал министра экономики и его заместителей

1 февраля, Акылбек Жапаров провел заседание коллегии администрации президента.

Как сообщает пресс-служба кабмина, на повестке дня заседания были обозначены четыре вопроса. В частности, были заслушаны доклады (по реализации указов президента и решений кабмина) министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева и министра финансов Алмаза Бакетаева.

Заслушав доклады министров, глава кабмина подверг критике работу Министерства экономики и коммерции по исполнительской дисциплине.

"По какой причине столько писем с нарушением сроков исполнения? Чем занимаются ваши заместители? Если они не справляются с возложенными на них обязанностями, надо сокращать их количество", - подчеркнул Акылбек Жапаров, отметив необходимость усиления исполнительской дисциплины.

"У вас есть время до конца февраля", - добавил глава кабмина.



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