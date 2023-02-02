Депутат предлагает не принимать в силовые ведомства тех, кто не служил в армии

Депутат парламента Нурбек Сыдыгалиев предлагает поправки в Закон «О государственной гражданской и муниципальной службах».

По его словам, документ разработан, чтобы укрепить правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы, а также помочь гражданам Кыргызстана выполнить конституционный долг и обязанности по защите отечества.

Нурбек Сыдыгалиев полагает, что его инициатива повысит имидж поступления на военную, правоохранительную службу и в органы прокуратуры. Он отметил, что эти виды деятельности особенно важны, поскольку охватывают такие сферы, как оборона и охрана государственной границы, регулируют государственную политику в области гражданской защиты, общественного порядка, безопасности личности и общества, борьбы с преступностью, уголовно-исполнительной системы, обеспечивают верховенство закона.

Нардеп предлагает не принимать на работу в МВД, ГКНБ и органы прокуратуры тех, кто не проходил обязательную срочную военную и альтернативную службы.



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