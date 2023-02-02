В Кыргызстане на вооружение поступил модернизированный мобильный ЗРК «Печора-2 БМ»

В Кыргызстане на вооружение поступил модернизированный мобильный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Печора-2 БМ».

Данная техника закуплена в Республике Беларусь и будет состоять на вооружении Министерства обороны КР.

С момента обретения независимости на бюджетные средства впервые приобретен подобный мобильный зенитно-ракетный комплекс, который можно развернуть в любое время и в любом месте.

Кроме того, на зарубежных оборонных предприятиях проведен капитальный ремонт боевых вертолетов Ми-8, закуплены грузовые автомашины, санитарные бусы, микроавтобусы.

Президент Садыр Жапаров сегодня ознакомился с техническими характеристиками новой техники, осмотрел средства связи, стрелковое оружие, противотанковые и вертолетные боеприпасы, инженерные средства, снайперские винтовки, пистолеты, гранатометы, реактивные снаряды и многое другое.

Также главе государства продемонстрировали летные возможности боевых вертолетов Ми-8.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил быстро меняющуюся международную обстановку в мире и подчеркнул, что сегодня вооруженные конфликты, происходящие в различных регионах, отличаются своими масштабами и последствиями.

«Помимо информационной войны и пропаганды, преобладают и другие методы вооруженной борьбы. Данная сложившаяся ситуация требует дальнейшего усиления государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности», - сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан, известный многим странам своим гостеприимством, строит свою военную политику на принципах повышения обороноспособности и поэтому укрепление Вооруженных Сил для обеспечения национальной безопасности является одной из главных задач государства.

Президент напомнил об утвержденной новой Концепции национальной безопасности КР, главной целью которой является консолидация усилий и повышения эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности и укрепления обороноспособности страны.

Кроме того, приняты решения о развитии Вооруженных Сил по всем аспектам, в частности наращивание военного потенциала.

Глава государства напомнил, что закупка современного вооружения и военной техники для воинских частей была начата с 2021 года. Также в прошлом году значительно повышена заработная плата военнослужащих.

Как отметил Садыр Жапаров, отечественная армия оснащена всем необходимым вооружением.

Государство продолжит всячески поддерживать и не будет жалеть денежных средств, чтобы быть обороноспособным.

В целях обеспечения безопасности страны и повышения боеготовности Вооруженных Сил из государственного бюджета выделяются средства на ремонт и модернизацию военной техники. Так, в рамках проводимых мероприятий Вооруженным Силам выделены миллиарды сомов.

На эти средства приобретены и отремонтированы несколько вертолетов, закупаются необходимые запчасти.

Президент добавил, что в четвертом квартале прошлого года заключен контракт с ЗАО «Белтехэкспорт» на модернизацию зенитно-ракетного комплекса «С-125» до уровня зенитно-ракетного комплекса «Печора-2 БМ. В настоящий момент по контракту поставлена первая партия комплекса.

Садыр Жапаров отметил, что также выделены соответствующие средства на обеспечение Вооруженных Сил автомобилями, автозапчастями и вооружением.

Глава государства акцентировал внимание на том, что сейчас период важных успехов и перемен в политико-экономической, социальной и военной жизни страны. Мероприятия, определенные в направлении укрепления и обеспечения безопасности государства, начали постепенно реализовываться.

Президент выразил уверенность в том, что принимаемые меры по усилению Вооруженных Сил укрепляют морально-психологическое состояние военнослужащих, вносят большой вклад в обеспечение целостности и стабильности страны.

Завершилось мероприятие торжественным проходом личного состава подразделений Министерства обороны.



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