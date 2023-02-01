ГКНБ КР: Задержан главный инженер Аламудунского РЭС по факту дачи взятки в крупном размере

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРП по признакам преступления предусмотренного ст. 345 УК КР (Дача взятки).

31 января 2023 года по результатам проведенных специальных следственных действий при передаче денежных средств в размере 350 000 сомов был задержан главный инженер Аламудунского РЭС Т.М.З.

Так, Т.М.З. за назначение на должность начальника Аламудунского РЭС неоднократно предлагал взятку в виде денежного вознаграждения должностным лицам Министерства энергетики КР.

Ведется следствие.