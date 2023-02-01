Депутат требует выяснить, как сидевший в тюрьме кыргызстанец погиб в Украине

Необходимо выяснить, как гражданин Кыргызстана, отбывавший наказание в российской колонии, попал в Украину.

Об этом на заседании парламента заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.

По его словам, непонятно, как мужчина оказался на войне.

«Аян Алишеров отбывал наказание в России, сидел там три года. Недавно его тело привезли из Луганска. Он из Ноокенского района. Соответствующие органы, посольство и консульство должны все выяснить. Нужно уточнить, он сам поехал туда или его заставили. По закону так нельзя делать. Наши граждане не должны в этом участвовать, они не имеют отношения к этому конфликту», — сказал Мейкинбек Абдалиев.

Напомним, в Украине погиб кыргызстанец, отбывавший срок в российской тюрьме. Тридцатилетний житель Кочкор-Аты Аян Алишеров в 2019-м в РФ был осужден по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».



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