Депутат требует выяснить, как сидевший в тюрьме кыргызстанец погиб в Украине

Необходимо выяснить, как гражданин Кыргызстана, отбывавший наказание в российской колонии, попал в Украину.
Об этом на заседании парламента заявил депутат Мейкинбек Абдалиев.
По его словам, непонятно, как мужчина оказался на войне.
«Аян Алишеров отбывал наказание в России, сидел там три года. Недавно его тело привезли из Луганска. Он из Ноокенского района. Соответствующие органы, посольство и консульство должны все выяснить. Нужно уточнить, он сам поехал туда или его заставили. По закону так нельзя делать. Наши граждане не должны в этом участвовать, они не имеют отношения к этому конфликту», — сказал Мейкинбек Абдалиев.
Напомним, в Украине погиб кыргызстанец, отбывавший срок в российской тюрьме. Тридцатилетний житель Кочкор-Аты Аян Алишеров в 2019-м в РФ был осужден по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».
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