В Кыргызстане зарегистрировано около 30 тысяч больных раком

В Кыргызстане зарегистрировано около 30 тысяч больных раком.

Об этом на пресс-кафе сообщила представить Минздрава Зульфия Рыскулова.

Она отметила, что у женщин по заболеваемости раком на первом месте находится рак молочной железы, на втором — шейки матки, затем яичников и других органов.

«В 2021 году было выявлено 5 тысяч 746 больных, из них 695 (или 12 процентов) — рак молочной железы. Это страшные цифры», — сказала она. Мужчины чаще болеют раком желудка или легких.

Зульфия Рыскулова отметила важность выявления заболевания на ранней стадии. Для этого, в частности, в ЦСМ проводится скрининг на рак шейки матки и молочной железы у женщин.



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