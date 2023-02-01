В Кыргызстане зарегистрировано около 30 тысяч больных раком.
Об этом на пресс-кафе сообщила представить Минздрава Зульфия Рыскулова.
Она отметила, что у женщин по заболеваемости раком на первом месте находится рак молочной железы, на втором — шейки матки, затем яичников и других органов.
«В 2021 году было выявлено 5 тысяч 746 больных, из них 695 (или 12 процентов) — рак молочной железы. Это страшные цифры», — сказала она. Мужчины чаще болеют раком желудка или легких.
Зульфия Рыскулова отметила важность выявления заболевания на ранней стадии. Для этого, в частности, в ЦСМ проводится скрининг на рак шейки матки и молочной железы у женщин.
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