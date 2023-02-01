Россия окажет помощь Кыргызстану: передаст вертолет и противопожарные машины

Россия передаст Кыргызстану вертолет и противопожарные машины на безвозмездной основе.
Об этом президент КР сообщил сегодня на церемонии передачи специальной техники на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.
«В феврале—марте из России в качестве помощи МЧС прибудут 40 противопожарных машин и вертолет МИ-8», — сказал Садыр Жапаров.
По его словам, сумма предоставляемой помощи составляет около $20 миллионов.
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