Россия окажет помощь Кыргызстану: передаст вертолет и противопожарные машины

Россия передаст Кыргызстану вертолет и противопожарные машины на безвозмездной основе.

Об этом президент КР сообщил сегодня на церемонии передачи специальной техники на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

«В феврале—марте из России в качестве помощи МЧС прибудут 40 противопожарных машин и вертолет МИ-8», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, сумма предоставляемой помощи составляет около $20 миллионов.



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