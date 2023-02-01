Кабмин ввел временный запрет на вывоз лука за пределы Кыргызстана

Данная мера принята в рамках обеспечения продовольственной безопасности...
Принято постановление кабинета министров о введении временного запрета на экспорт лука за пределы территории Кыргызстана с 31 января 2023 года сроком на 3 месяца.
Как сообщает Минсельхоз, данная мера принята в рамках обеспечения продовольственной безопасности и сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, в частности на лук репчатый, лук-шалот, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные.
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