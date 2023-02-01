Депутат ЖК Жаныбек Абиров предложил построить на месте колонии №47 не микрорайон, а парк

Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров предложил построить парк на месте колонии №47 вместо многоэтажек.

Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что на данной территории хотят построить целый микрорайон из многоэтажных домов на 10 тысяч квартир, школы и двух детских садов. Парламентарий выдвинул такое предложение, так как Союз архитекторов заявил, что, согласно Генеральному плану Бишкека, в указанном районе разрешено строительство здания до пяти этажей.

«С октября прошлого года мы вносим предложение по строительству парка в вышеуказанном районе. Во-первых, его создание внесло бы большой вклад в озеленение города; во-вторых, создало бы комфортные условия для отдыха наших детей, а также стало бы одним из эффективных способов борьбы с пагубным воздействием смога», — добавил Абиров.

Депутат также уточнил что поднимет это предложение на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, что колонию снесли в начале сентября 2022 года. И уже 25 января 2023 года пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что на данной территории за счет средств республиканского бюджета построят микрорайон на 10 тыс. квартир.

Бишкек24