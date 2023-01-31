Генпрокурор прокомментировал допрос депутатов парламента

Сегодня на пресс-конференции генпрокурор Курманкул Зулушев прокомментировал допрос депутатов парламента в надзорном органе.

По словам Зулушева, депутаты Шайлообек Атазов и Женишбек Токторбаев заявили с трибуны о преступлении.

«Они заявили о тяжком преступлении. Проверять их обращения входит в обязанность прокуратуры. Я сам никогда не отказываюсь приходить в парламент, если меня официально приглашают. Да, депутатов нужно уважать, но, когда они заявляют о тяжком преступлении, они должны дать информацию. Мы вызвали двух депутатов на допрос, официально вручили им повестки. Никто силу не применял. Заявление Женишбека Токторбаева не подтвердилось, он сам не знает имени сотрудника прокуратуры, соответственно, и личность этого человека не удалось установить. Что касается Шайлообека Атазова, насколько я помню, он говорил о заявлении двух граждан на сотрудников милиции. Сейчас этот факт проверяется. Все было в рамках закона», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, 30 ноября депутатов Жогорку Кенеша Женишбека Токторбаева и Шайлообека Атазова («Ата Журт Кыргызстан») вызвали на допрос в следственное управление ГП КР после их заявления о коррупции в органах прокуратуры.

Оба разместили в соцсетях посты, прокомментировав действия надзорного органа, однако позже удалили их. Затем депутаты заявили о давлении со стороны надзорного органа.



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