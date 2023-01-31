В Кыргызстане в 2023 году планируется строительства 150 соцобъектов

В Кыргызстане в 2023 году планируется строительство порядка 150 социальных объектов.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Отметим, по итогам 2022 года в стране было построено 96 социальных объектов, из них в Ошской области – 24, в Джалал-Абадской области – 23, в Чуйской области – 15, в Иссык-Кульской области – 12, в Нарынской области – 8, в Баткенской области – 8, в Таласской области – 6.

Так, завершено строительство:

- 38 объектов водоснабжения, благодаря которым более 87 тыс. человек обеспечены чистой питьевой водой;

- 37 школ на 5 тыс. 200 ученических мест;

- 12 детских садиков на 530 мест;

- 4 спортивных комплекса;

- 2 объекта здравоохранения;

- 2 объекта культуры;

- 1 административное здание.

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