В Кыргызстане в 2023 году планируется строительства 150 соцобъектов

В Кыргызстане в 2023 году планируется строительство порядка 150 социальных объектов.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.
Отметим, по итогам 2022 года в стране было построено 96 социальных объектов, из них в Ошской области – 24, в Джалал-Абадской области – 23, в Чуйской области – 15, в Иссык-Кульской области – 12, в Нарынской области – 8, в Баткенской области – 8, в Таласской области – 6.
Так, завершено строительство:
- 38 объектов водоснабжения, благодаря которым более 87 тыс. человек обеспечены чистой питьевой водой;
- 37 школ на 5 тыс. 200 ученических мест;
- 12 детских садиков на 530 мест;
- 4 спортивных комплекса;
- 2 объекта здравоохранения;
- 2 объекта культуры;
- 1 административное здание.
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