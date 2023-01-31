В 2022 году по факту насилия в отношении детей возбуждено 438 дел

В 2022 году по факту насилия в отношении детей возбуждено 438 уголовных дел.

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

По его словам, из них по итогам расследования материалы по 217 делам направлены в суды, сокращено – 160 дел, временно приостановлено – 20 дел, следствие продолжается по 41 делу.

Генпрокурор также отметил, что по итогам 2022 года возбуждено 1 тыс. 719 уголовных дел по факту преступных деяний в отношении детей, из них сокращено – 512, объединено – 42, временно приостановлено – 280, в суд направлено – 458, следствие продолжается по 427 делам.



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