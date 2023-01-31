Остался 1 месяц зимы. Где отдохнуть в феврале жителям столицы

Один и самых популярных видов активного отдыха зимой - это катание на лыжах и сноубордах.



Февраль - один из самых красивых и холодных месяцев в Кыргызстане. Но это не значит, что в это время нельзя насладиться красотой и достопримечательностями страны, не уезжая далеко от столицы. Есть много мест в окрестностях Бишкека, где можно насладиться природными красотами или заняться активными видами отдыха.

Горнолыжные базы

Один и самых популярных видов активного отдыха зимой - это катание на лыжах и сноубордах. В феврале работают практически все горнолыжные базы отдыха и везде еще достаточно снега, которого, кстати, в этом году было много. Почти все базы находятся недалеко от Бишкека. Практически в 30-40 км от столицы есть Базы Чункурчак, Зил, Кашка-Суу, Орусай и другие, с самыми разнообразными трассами, с захватывающими видами на горы и замечательными условиями для катания на лыжах и сноуборде. К слову, катание на лыжах обойдется в небольшую сумму, если у вас есть свое снаряжение. Сам ski-pass стоит в среднем 1000 сомов на день, а снаряжение (ботинки, лыжи и палочки от 500 сомов и выше, сам костюм от 600 сомов и выше).

Ущелье Ала-Арча

Если вы любите хайкинг и природу, то вы можете отправиться в национальный парк «Ала-Арча», в 30 км от Бишкека. Этот парк известен своими красивыми лесами и горами, а также множеством животных и птиц. В основном любители пеших прогулок ходят туда в летний период, но зимой он по-особенному сказочно красив. Стоит посетить и знаменитый водопад по пути на перевалочную базу альпинистов, который, естественно, сейчас замерз, но виды, открывающиеся со склонов гор, не оставят вас равнодушными к природе – идеальное место услышать природу и прикоснуться к ее дыханию.

Ысык-Ата

Еще одной возможностью для отдыха в феврале является посещение одного из горячих источников Кыргызстана в курорте «Ысык-Ата», который известен своей горячей лечебной водой, идеальными условиями для отдыха и оздоровления среди высоких гор. Наверняка вам понравится купаться в горячих источниках под открытым небом, когда вокруг лежит холодный снег, а окружают вас величественные горы. К тому же находится он совсем недалеко от столицы. А по дороге до курорта открываются живописные пейзажи зимней природы Кыргызстана.

Аламедин и Воронцовка

Но если вы ищете более спокойное место для отдыха, есть множество отелей и домов отдыха, которые работают круглый год, дорога к которым от Бишкека занимает всего 20-30 минут езды на машине. К примеру, можно отправиться подышать свежим воздухом в ущелье Аламедин или курорт в Воронцовке. Звон зимней реки способен пробудить не только вдохновение и любовь к природе, но и придать жизненных сил.

В заключение хотелось бы сказать, что это далеко не все возможности отдыха, мы лишь попытались напомнить, что февраль не обделен вниманием и красотой природы. Жители Бишкека имеют множество вариантов для отдыха в феврале - от активного отдыха на горнолыжных курортах и посещения природных парков, до более спокойного отдыха в санаториях и домах отдыха. А если вы совсем не хотите выезжать из города, то Бишкек может предложить множество культурных достопримечательностей, музеев, театров и кафе, где можно попробовать местную кухню, посмотреть новинку фильма или спектакля и пообщаться с друзьями.

Кабар