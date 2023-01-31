Остался 1 месяц зимы. Где отдохнуть в феврале жителям столицы 

Один и самых популярных видов активного отдыха зимой - это катание на лыжах и сноубордах.
Февраль - один из самых красивых и холодных месяцев в Кыргызстане. Но это не значит, что в это время нельзя насладиться красотой и достопримечательностями страны, не уезжая далеко от столицы. Есть много мест в окрестностях Бишкека, где можно насладиться природными красотами или заняться активными видами отдыха.
Горнолыжные базы
Один и самых популярных видов активного отдыха зимой - это катание на лыжах и сноубордах. В феврале работают практически все горнолыжные базы отдыха и везде еще достаточно снега, которого, кстати, в этом году было много. Почти все базы находятся недалеко от Бишкека. Практически в 30-40 км от столицы есть Базы Чункурчак, Зил, Кашка-Суу, Орусай и другие, с самыми разнообразными трассами, с захватывающими видами на горы и замечательными условиями для катания на лыжах и сноуборде. К слову, катание на лыжах обойдется в небольшую сумму, если у вас есть свое снаряжение. Сам ski-pass стоит в среднем 1000 сомов на день, а снаряжение (ботинки, лыжи и палочки от 500 сомов и выше, сам костюм от 600 сомов и выше).
Ущелье Ала-Арча
Если вы любите хайкинг и природу, то вы можете отправиться в национальный парк «Ала-Арча», в 30 км от Бишкека. Этот парк известен своими красивыми лесами и горами, а также множеством животных и птиц. В основном любители пеших прогулок ходят туда в летний период, но зимой он по-особенному сказочно красив. Стоит посетить и знаменитый водопад по пути на перевалочную базу альпинистов, который, естественно, сейчас замерз, но виды, открывающиеся со склонов гор, не оставят вас равнодушными к природе – идеальное место услышать природу и прикоснуться к ее дыханию.
Ысык-Ата
Еще одной возможностью для отдыха в феврале является посещение одного из горячих источников Кыргызстана в курорте «Ысык-Ата», который известен своей горячей лечебной водой, идеальными условиями для отдыха и оздоровления среди высоких гор. Наверняка вам понравится купаться в горячих источниках под открытым небом, когда вокруг лежит холодный снег, а окружают вас величественные горы. К тому же находится он совсем недалеко от столицы. А по дороге до курорта открываются живописные пейзажи зимней природы Кыргызстана.
Аламедин и Воронцовка
Но если вы ищете более спокойное место для отдыха, есть множество отелей и домов отдыха, которые работают круглый год, дорога к которым от Бишкека занимает всего 20-30 минут езды на машине. К примеру, можно отправиться подышать свежим воздухом в ущелье Аламедин или курорт в Воронцовке. Звон зимней реки способен пробудить не только вдохновение и любовь к природе, но и придать жизненных сил.
В заключение хотелось бы сказать, что это далеко не все возможности отдыха, мы лишь попытались напомнить, что февраль не обделен вниманием и красотой природы. Жители Бишкека имеют множество вариантов для отдыха в феврале - от активного отдыха на горнолыжных курортах и посещения природных парков, до более спокойного отдыха в санаториях и домах отдыха. А если вы совсем не хотите выезжать из города, то Бишкек может предложить множество культурных достопримечательностей, музеев, театров и кафе, где можно попробовать местную кухню, посмотреть новинку фильма или спектакля и пообщаться с друзьями.
Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!