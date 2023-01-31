В Казахстане повесился солдат. На его теле обнаружены следы спермы 2-3 мужчин

На днях адвокат задержанного Сержан Пралиев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах проведенной биологической экспертизы.

Солдат срочной службы в Казахстане, найденный мертвым в августе 2022 года в Жамбылской области, подвергся сексуальному шантажу. Об этом сообщают Казахстанские СМИ со ссылкой на адвоката Сержана Пралиева. Отмечается, что солдат был найден повешенным в конюшне на солдатском брючном ремне 19 августа 2022 года, около 21.00 в пограничном отделении Шордала департамента пограничной службы Жамбылской области КНБ.

Бекбол Мираш прослужил в армии всего полгода и совершил суицид. Сначала говорилось о том, что на такой отчаянный шаг, погибший пошел из-за ссоры с девушкой. Однако позже в соцсетях она выложила последнее сообщение молодого человека, где он пишет, что боится людей. Ссоры между ними не было. На днях адвокат задержанного Сержан Пралиев провел пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах проведенной биологической экспертизы.

По ходатайству стороны защиты был назначен ряд экспертиз, самое главное – была назначена биологическая экспертиза, которая повергла в шок. В ротовой полости, на нижнем белье и футболке умершего нашли следы спермы, – заявил Пралиев. С его слов, на одежде и в ротовой полости погибшего нашли биоматериалы, принадлежащие двум и более лицам мужского пола.

По факту смерти военнослужащего срочной службы зарегистрировано и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 451 Уголовного кодекса РК “Превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия”. Известно, что подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Бишкек24