В Бишкеке с завтрашнего дня вывоз мусора подорожает почти вдвое

Новые тарифы на вывоз мусора в Бишкеке могут вступить в силу уже с февраля, а это уже завтра.

Об этой необходимости сообщил вице-мэр столицы Жыргалбек Шамыралиев на заседании БГК.

На сессии горкенеша стало известно, что изначально пенсионеры должны были платить 41 сом (как и другие абоненты по новому тарифу), но в итоге решили снизить до 22,5 сомов. Стало быть, тариф увеличен для всех абонентов, кроме пенсионеров. Таким образом, тариф на вывоз мусора для обычных граждан составит 41 сом на человека (вместо нынешних 22,5 сомов). Для хозяйствующих субъектов плата составит 361 сом за кубометр (вместо нынешних 225 сомов). То есть квитанции с обновленным тарифом должны прийти горожанам в марте.

В мэрии объясняют инициативу ростом цен на ГСМ и запчасти, обязательством погашать кредит ЕБРР, необходимостью повышения зарплат работникам, которые собирают и вывозят мусор. “Тазалык” и “Бишкекский санитарный полигон” работают в убыток. Постановление о повышении тарифов на мусор в столице принято Бишкекским городским кенешем. “За” проголосовали 32 депутата, воздержался один, против — три человека.

«Зачем и почему нужно повышение тарифа и на что будут потрачены деньги, расскажем вам в большом материале редакции «Бишкек 24», который выйдет в ближайшее время».

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