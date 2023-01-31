На Торохана Жунусбекова поступила жалоба в Генпрокуратуру – Курманкул Зулушев

Сегодня, 31 января, Генеральный прокурор Курманкул Зулушев провел пресс-конференцию.

Глава надзорного органа предоставил данные по деятельности гепрокуратуры, а также ответил на вопросы СМИ.

Одним из которых был от журналистов редакции «Бишкек24» касательно реакции Генпрокуратуры к сомнительным махинациям в Бишкекском агентстве ритуальных услуг (БАРУ). У Курманкула Зулушева спросили почему ни в правоохранительных органах, ни в мэрии не реагируют на журналистике расследования разоблачающие коррупционные проявления в БАРУ. На это Зулушев ответил, что у него не точной информации, но жалобы на главу БАРУ есть.

«У меня нет точной информации на этот счет, поэтому я не хочу вводить общественность в заблуждение, давая неверный ответ. Однако к нам поступила жалоба на Торохана Джунусбекова. Мы рассмотрим ее в рамках закона, ведется расследование», – сказал он.

Напомним, ранее мы публиковали три части журналистского расследования в которых раскрывается вся цепочка коррупционных проявлений в системе БАРУ. От морга до самого захоронения на закрытом для погребений юго-западном кладбище Чон-Арык.

К слову глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Торохан Жунусбеков подал в суд на редакцию «Бишкек24» посчитав, что расследования, опубликованные нами, нанесли урон его репутации. Соответчиком является депутат Бишкекского городского кенеша Кадырбек Атамбаев, который использовал в своем посте ссылку на нашу публикацию. Суммарно Жунусбеков потребовал от ответчиков 3 млн сомов, по 1,5 млн сомов с каждого. В настоящее время судебный процесс продолжается.





Бишкек24