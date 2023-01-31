Сестры-воровки из Токмока проникали в дома под видом соцработников

Обе женщины уже имеют судимости примерно за такие же преступления.

Сестры И. – 33-летняя Кристина и 27-летняя Анастасия – Токмокским городским судом приговорены к шести с половиной и семи годам лишения свободы.

В ноябре и декабре 2021 года они обворовывали токмокчан преклонного возраста, проникая в дома под видом социальных работников. Пока одна сестра отвлекала хозяина дома разговорами, другая осматривала комнаты на предмет, чем бы поживиться.

29 ноября из дома пожилой горожанки Анастасия и Кристина вынесли 170 000 сомов, 20 декабря улов составил 100 000 сомов, 28 декабря – 50 000 сомов, 30 декабря – 80 000 сомов. Между этими датами есть еще 16 декабря, когда сестрам удалось похитить всего 1 600 сомов.

Обе женщины уже имеют судимости примерно за такие же преступления. Обеим дали резко отрицательные характеристики люди, проживающие с ними по соседству.

В качестве апелляционной инстанции уголовное дело сестер И. рассмотрел Чуйский областной суд, изменивший приговор. Оказалось, что с тремя потерпевшими сестры уже достигли согласия, возместив им материальный ущерб, и эти потерпевшие просят прекратить уголовное преследование подсудимых. Областной суд счел возможным смягчить приговоры, но все же не довел дело до пробационного надзора, придя к справедливому выводу, что на свободе исправление сестер невозможно.

Окончательно Кристине определено три года, Анастасии – четыре года исправительной колонии.





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