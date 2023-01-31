В Бишкеке за ночь выявили 46 детей без присмотра взрослых

Остальные несовершеннолетние в целости и сохранности переданы родителям.

В Бишкеке 27 января 2023 года в ходе рейда «Подростковая ночь» обнаружили 46 детей, которые находились в ночное время без присмотра взрослых. Об этом сообщили в МВД КР.

Из них доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР – 2 ребенка. Остальные несовершеннолетние в целости и сохранности переданы родителям.

Кроме этого, как с родителями, так и с подростками были проведены профилактические беседы о недопущении правонарушений.

Кабар