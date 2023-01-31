В Бишкеке за ночь выявили 46 детей без присмотра взрослых 

Остальные несовершеннолетние в целости и сохранности переданы родителям.
В Бишкеке 27 января 2023 года в ходе рейда «Подростковая ночь» обнаружили 46 детей, которые находились в ночное время без присмотра взрослых. Об этом сообщили в МВД КР.
Из них доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР – 2 ребенка. Остальные несовершеннолетние в целости и сохранности переданы родителям.
Кроме этого, как с родителями, так и с подростками были проведены профилактические беседы о недопущении правонарушений.
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