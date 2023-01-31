«Для общего будущего». На площади в Бишкеке выстроили 100 пожарных машин из Китая

В ближайшее время транспорт будет передан в пользование пожарным частям МЧС.

В Бишкеке на площади «Ала-Тоо» со вчерашнего вечера, выстроены 100 новых пожарных машин, не давно прибывших из Китая. В ближайшее время транспорт будет передан в пользование пожарным частям МЧС.

Помимо пожарных автомобилей марки «HOWO», приехали автомобили для спасателей оснащенные специальными отсеками для оборудования, а также водяными пушками.

Примечательно, что на кабинах есть дружественная наклейка, которая гласит «Помощь из Китая для общего будущего».

Бишкек24