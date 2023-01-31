В 5-микрорайоне Бишкека в канале утонул мальчик

По информации источника в правоохранительных органах он катался на льду.

30 января в 5-микрорайоне столицы в канале утонул маленький мальчик.

По информации источника в правоохранительных органах он катался на льду. В какой-то момент ледяной покров невыдержал и ребёнок провалился.

Инцидент произошел примерно в 19:00. Погибшим является мальчик 2016 гола рождения, ученик 0-го класса СШ номер 3.

Бишкек24