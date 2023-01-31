ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с пандемией коронавируса

ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за пандемии коронавируса.
Решение принято на заседания Комитета ООН по ЧС, сообщил сайт организации.
Отмечается, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус согласился с рекомендацией комитета, касающейся нынешней пандемии коронавируса. По его словам, пандемия продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении, имеющую международное значение.
Эксперты пришли к выводу, что пандемия коронавируса, «возможно, приближается к переломному пункту».
«Достижение более высоких уровней популяционного иммунитета во всем мире путем инфекции и/или вакцинации может ограничить влияние SARS-CoV-2 на заболеваемость и смертность, но нет сомнений в том, что этот вирус останется постоянным патогеном у людей и животных на протяжении всей жизни», — говорится в заявлении.
Комитет рекомендовал Всемирной организации здравоохранения разработать предложения по альтернативным механизмам борьбы с коронавирусом после снятия режима чрезвычайной ситуации.
Добавим, что заседания ООН по ЧС, связанной с COVID-19, проходят каждые три месяца.
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