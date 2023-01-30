Посол Турции в КР: Наши страны динамично сотрудничают в различных сферах

Также посол рассказал про деятельность современной больницы Кыргызско-Турецкой дружбы.

Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган в интервью ТРК "Пирамида" подробно рассказал о разностороннем сотрудничестве с Кыргызстаном. Также он ответил на вопросы журналиста по поводу совместных проектов в экономической сфере, отметив крупные турецкие инвестиции и поддержку правительства Турции экономики Кыргызстана.

Также посол рассказал про деятельность современной больницы Кыргызско-Турецкой дружбы. По его словам, она была построена по инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана. Акцентировал он внимание и на деятельность крупнейшей международной школы Маариф в Бишкеке.

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