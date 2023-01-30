Суды три года рассматривали дело о хулиганстве

В уголовном деле о преступлении, совершенном в 2019 году, точка поставлена лишь сейчас.

До этого дело рассматривалось в судах различных инстанций, дошло до Верховного суда, который вернул его в Токмокский городской суд на новое рассмотрение…

Дело, казалось бы, простое. Житель Токмока М.А. обвинялся в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженных с насилием. Как установили следственные органы и суды, 2 августа 2019 года М.А. поругался с соседом и ударил его кулаком в лицо. Сосед упал, но М.А. это не остановило. Он поднял с земли камень и нанес потерпевшему удар по затылку, от чего тот потерял сознание и попал в больницу.

Все бы относительно ничего (потерпевший, к счастью, выжил, выписался из больницы и смог давать показания в суде, а сейчас уже вроде бы неплохо себя чувствует), но у него обнаружился нехороший диагноз – энцефалопатия. Был ли он связан с черепно-мозговой травмой, которую нанес потерпевшему М.А., или имел врожденный характер – врачи определить не смогли. И М.А. поначалу грозило обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, а это гораздо серьезнее, чем хулиганство, даже сопряженное с насилием.

Сам обвиняемый рассказывает, что в тот день он гостил у родителей, когда домой с улицы прибежал его младший 13-летний братишка с жалобой на то, что его избил сосед М.В. Разъяренный старший брат, громко матерясь, побежал выяснять отношения с соседом…

По факту избиения соседом подростка, кстати, в милиции возбудили другое уголовное дело, судьба которого неизвестна.

Чуйский областной в основу своего приговора положил заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которой повреждения потерпевшего после удара характеризовались "закрытой черепно-мозговой травмой в виде сотрясения мозга", что по степени тяжести расценивается как легкий вред здоровью.

Потерпевший заявил, что давно простил подсудимого, помирился с ним и не имеет к нему никаких претензий.

Суд освободил М.А. от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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