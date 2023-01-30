В Бишкеке задержали наркодилера, находившегося в розыске

В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, находившегося в розыске.

Об этом сообщили в МВД КР.

Еще в ноябре 2020 года гражданин по имени М. в Баткенской области продал подставному лицу около 2 кг гашиша. Однако задержать сбытчика наркотиков не удалось. Подозреваемым оказался уроженец Баткенской области К.А. 1979 года рождения.

Мужчину объявили в розыск и задержали в столице. Сейчас он взят под арест.



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