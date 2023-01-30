Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до 9,4 млрд кубов

Энергокомпании страны призывают потребителей к разумному потреблению электроэнергии.

На сегодня, 30 января, уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 9 млрд 463.10 млн кубометров, сообщили в ОАО «Электрические станции».

По данным компании, приток низкий - 150 кубометров в секунду, расход продолжает оставаться высоким – 696 кубометров в секунду.

Энергокомпании страны призывают потребителей к разумному потреблению электроэнергии.

Также НЭСК ранее сообщала, что в стране производят регулировочные работы вместо веерных отключений для экономии и сохранения энергооборудования.

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