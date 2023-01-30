Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 22

Объем воды в Токтогульском водохранилище опустился до 9,4 млрд кубов

Энергокомпании страны призывают потребителей к разумному потреблению электроэнергии.

На сегодня, 30 января, уровень воды в Токтогульском водохранилище составил 9 млрд 463.10 млн кубометров, сообщили в ОАО «Электрические станции».

По данным компании, приток низкий - 150 кубометров в секунду, расход продолжает оставаться высоким – 696 кубометров в секунду.

Энергокомпании страны призывают потребителей к разумному потреблению электроэнергии.

Также НЭСК ранее сообщала, что в стране производят регулировочные работы вместо веерных отключений для экономии и сохранения энергооборудования.

Кабар

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить