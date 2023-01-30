Духовное управление мусульман Кыргызстана назначило нового казы города Ош

Духовное управление мусульман Кыргызстана назначило нового казы Оша. Им стал 43-летний Мирланбек Токтомушев.
Об этом сообщили в муфтияте.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал глава ДУМК Замир Ракиев.
Нового казы уже представили сотрудникам казыята и имамам южной столицы.
Мирланбек Токтомушев родился в селе Ылай-Талаа Кара-Кульджинского района Ошской области в 1980 году.
В 2017-м окончил Ошский государственный юридический институт. Религиозное образование получил в Исламском институте Бишкека «Хазирети Умар», Исламском университете в Сирии «Айнь аль-Араб» и Исламском институте Оша «Абдужапар».
С 2011 года служил имам-хатибом в мечети «Шейит-дөбө»; затем пять лет — имам-хатибом в хатибияте южной столицы. С 2019-го был заместителем казы Оша.
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