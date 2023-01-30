Кубанычбек Токтосунов погиб в ДТП на Иссык-Куле

Находящиеся вместе с ним четверо пассажиров были доставлены в Иссык-Кульскую районную больницу.
Экс-глава Службы Государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка Кубанычбек Токтосунов погиб в ДТП.
По данным СМИ, он на своем автомобиле "Ниссан Икс Трейл" между селами Тору-Айгыр и Чырпыкты Иссык-Кульского района попал в ДТП.
Находящиеся вместе с ним четверо пассажиров были доставлены в Иссык-Кульскую районную больницу.
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