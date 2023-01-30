Дайырбек Орунбеков: В соцсетях безосновательно очерняют Акылбека Жапарова

Поэтому призываем пользователей социальных сетей воздержаться от перехода на личности.

В социальных сетях наблюдается безосновательное очернение главы кабинета министров-руководителя Администрации президента Акылбека Жапарова. При этом критика и замечания не подтверждены никакими фактами, а в некоторых случаях и вовсе задевают честь и достоинство, так как начинают придираться даже к внешнему виду. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился глава пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков.

"Акылбек Жапаров – известный государственный деятель, последовательно прошедший все уровни государственной службы. Известно, что он, как сильный кризис-менеджер, выработал ряд предложений, благодаря которым были увеличены госбюджет, заработные платы и социальные выплаты.

Председатель кабинета министров работает в пределах возложенных на него полномочий в команде президента Садыра Жапарова. Государственные служащие всегда готовы принять адекватную критику и предложения. Поэтому призываем пользователей социальных сетей воздержаться от перехода на личности", - написал он.





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