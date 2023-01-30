Дайырбек Орунбеков: В соцсетях безосновательно очерняют Акылбека Жапарова

Поэтому призываем пользователей социальных сетей воздержаться от перехода на личности.
В социальных сетях наблюдается безосновательное очернение главы кабинета министров-руководителя Администрации президента Акылбека Жапарова. При этом критика и замечания не подтверждены никакими фактами, а в некоторых случаях и вовсе задевают честь и достоинство, так как начинают придираться даже к внешнему виду. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился глава пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков.
"Акылбек Жапаров – известный государственный деятель, последовательно прошедший все уровни государственной службы. Известно, что он, как сильный кризис-менеджер, выработал ряд предложений, благодаря которым были увеличены госбюджет, заработные платы и социальные выплаты.
Председатель кабинета министров работает в пределах возложенных на него полномочий в команде президента Садыра Жапарова. Государственные служащие всегда готовы принять адекватную критику и предложения. Поэтому призываем пользователей социальных сетей воздержаться от перехода на личности", - написал он.
URL: https://www.vb.kg/426722
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!