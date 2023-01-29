Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев встретился с Главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым 

Бишкек, "Саясат.kg". Почетных гостей радушно встретил Глава КЧР Рашид Темрезов.
27 января экс-президент Кыргызстана, член Академии наук РФ, доктор физико-математических наук, профессор Аскар Акаев вместе со своей супругой Майрам Акаевой посетили Карачаево-Черкесскую Республику, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями республики, культурой и обычаями ее народов.
Почетных гостей радушно встретил Глава КЧР Рашид Темрезов. Он вручил почетным гостям юбилейные медали в честь 100-летия Карачаево-Черкесии.
«Аскар Акаевич – первый Президент Киргизии, руководил республикой 15 лет. Он называет Карачаево-Черкесию братской. Это действительно так, потому что нас тесно связывает общий исторический период, когда тысячи наших земляков карачаевцев в годы депортации обосновались в Киргизии, у многих наших современников местом рождения значится Киргизская ССР.
По рассказам наших старших, вернувшихся из мест несправедливой ссылки, у них остались самые теплые воспоминания о жителях Киргизии. Мы помним и ценим их помощь и поддержку, которую они оказывали нашим землякам в очень сложный период. И очень за это благодарны.
Для нас это очень важный визит, поскольку я считаю, что братские связи между нашими народами должны только крепнуть. В том числе, благодаря тому, что мы понимаем общность своих исторических корней, культурных традиций и общих стремлений видеть, как развиваются наши республики, как крепнет межконфессиональный и межнациональный мир», - отметил глава республики.
В свою очередь Аскар Акаевич поблагодарил главу за гостеприимство и теплый прием.
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