В одной из школ Бишкека дети сдают телефоны перед уроком

В школе-гимназии №70 стартовал пилотный проект "Урок без смартфона".

Об этом редакции Kaktus.media рассказала один из инициаторов проекта - депутат Бишкекского горкенеша Рамина Идырова.

По ее информации, для школы закуплено 140 боксов с замками, в каждом из которых по 30 ячеек. Перед началом урока ученики помещают свои гаджеты в пронумерованную ячейку и забирают их только после окончания урока, чтобы на перемене позвонить родным.

"Целью является в первую очередь здоровье детей, а это зрение и осанка. Также будет полное переключение фокуса внимания ученика на занятие, что повлечет за собой повышение качества и успеваемости. Это же дети, и многие ухитряются сидеть в телефоне даже во время учебного процесса, а учителя физически не успевают проконтролировать каждого ученика. Ну и также немаловажным моментом является социализация детей, т. е. живое общение между собой, а не через игры в телефонах", - рассказала депутат.

Идырова отметила, что есть и несогласные с нововведением.

"Отчасти они тоже правы, приводя некоторые доводы. Сразу хочется подчеркнуть, что этот проект пилотный, и обязательно в будущем будут учтены все минусы и плюсы", - говорит она.

По словам начальника управления образования Айнуры Арстанбековой, поэтапно проект планируют запустить во всех школах столицы.



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