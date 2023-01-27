Кыргызстан и Узбекистан хотят построить мини-ГЭС на реке Чаткал

На форуме "Кыргызстан - Узбекистан" обсуждались и вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом рассказал замминистра экономики Канат Абдрахманов во время пресс-конференции в Бишкеке.

Так, по его словам, Кыргызстан и Узбекистан заинтересованы в строительстве мини-ГЭС на реке Чаткал. Уже разработана договоренность о реализации проекта.

Абдрахманов добавил, что также в Кыргызстане совместными усилиями будет запущен завод по производству электросчетчиков.



"У нас, как вы знаете, стоит задача повышения эффективности энергетической системы, и в этом контексте проект имеет высокую приоритетность. Заинтересованы обе стороны. Мы видим, что договоренности, которые обсуждались в рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан в прошлом году, уже реализовываются, финансируются", - отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Орто-Токойском водохранилище в Кыргызстане построят ГЭС. Минэнерго уже подписало соглашение с компанией из КНР.



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