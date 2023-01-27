"Дети учат учителей пользоваться компьютером". Спикер ЖК раскритиковал систему образования

По его словам, учителям необходимо самим научиться пользоваться техникой.

"Школьники могут научить учителей пользоваться техникой", - заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на заседании депутатской группы "Мекенчил".

По его словам, учителям необходимо самим научиться пользоваться техникой.

"В некоторых школах учитель информатики не разбирается в компьютере. Ученики знают больше и могут учителя научить пользоваться техникой. Также в других странах разделяют учеников на гуманитариев и изучающих точные науки. У нас такого нет, все вместе, гибридное. В итоге нет ни того, ни другого. Мы должны внедрить эту систему", - заявил спикер.

Кроме того, Шакиев затронул систему образования в вузах. В частности, он указал на низкую посещаемость в университетах.

"Министр должен проверить посещаемость в университетах. Ходят 2-3 студента. Какое качество должно быть? Коррупция в вузах высокая. Студент, который не ходит, с удовольствием дает деньги преподавателям. А у них низкая зарплата", - подчеркнул спикер.

Он также возмутился тем, что в школах 10 лет учат английский, а начинают разговаривать на нем "только на частных курсах".



URL: https://kaktus.media/474563