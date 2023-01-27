В Таласском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации

На данный момент для предотвращения возможного ЧП привлечены рабочие, служащие и техника районного отделения МЧС.
МЧС Кыргызстана сообщило, что река Кара-Кол в селе Копуро-Базар Айдаралиевского сельского округа Таласского района Таласской области замерзла и грозит при таянии затопить дома и дворы у берега.
Аким района Нургазы Кармырзаев, который также является начальником гражданской обороны района, объявил о введении режима ЧС на районном уровне до урегулирования ситуации и предотвращения подтопления домов.
На данный момент для предотвращения возможного ЧП привлечены рабочие, служащие и техника районного отделения МЧС.
Также представительство Красного Полумесяца в Таласской области выразило готовность оказать поддержку и организует трехдневное горячее питание для ликвидаторов ЧС.
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