Из-за финансовых пирамид кыргызстанцы потеряли больше 400 миллионов сомов

В Кыргызстане в прошлом году от деятельности финансовых пирамид пострадало больше тысячи человек.
Ущерб составил более 400 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«За 12 месяцев 2022-го органами внутренних дел по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид расследовалось 1 тысяча 52 уголовных дела, из них 170 — с 2021 года. По результатам следствия в суд направлено 765 материалов, по остальным расследование продолжается. Имеются также уголовные дела, прекращенные и приостановленные в соответствии со статьями 27 и 246 Уголовно-процессуального кодекса. Число пострадавших — больше тысячи человек. Причиненный материальный ущерб составляет более 273 миллионов сомов и $1 миллиона 579 тысяч», — говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по фактам деятельности финансовых пирамид: «Мега Инвест», «Элиза үй буюмдары», «Асыл айымдар», «Финико», «Файввиндс ассет мейважмемт», «Ордо-Мурас», «Аруке», «Жүрөкө-Жүрөк», «Балыкчы Ынтымагы», «Аппи Трэвелс», «Алмаз Авто», «Эл Биримдик», «Нворк», «Куестро Ворд», «ОК платформа» и других.
В ведомстве отмечают, что чаще всего жертвами мошенников становятся жители Бишкека, Оша, Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областей.
«ГУУР МВД предупреждает граждан о рисках вложения денежных средств в сомнительные организации. Финансовые пирамиды не относятся к финансовым организациям и не имеют лицензии на прием депозитов. Населению необходимо понимать, что вложение денег в них сопровождается высоким уровнем риска и чревато полной потерей финансов. Взаимоотношения между участниками строятся на взаимодоверии, и, следовательно, никто не может гарантировать сохранность ваших денег», — подчеркивают в министерстве.
В милиции призывают пострадавших от финансовых пирамид незамедлительно обращаться в ближайший ОВД либо позвонить по номеру 102.
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