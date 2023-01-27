Водители маршруток требуют с пенсионеров полную оплату за проезд. Это нарушение

Водители маршруток требуют от пенсионеров полную оплату за проезд.

Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, она села в маршрутку № 202 в 20.30 и водитель не признал пенсионную льготу.

«Он сообщил, что льготу отменили, и настаивал, что проезд для пенсионеров стоит 15 сомов. Это не первый раз, когда так говорят водители, когда я им показываю пенсионную карту «Тулпар», чтобы воспользоваться льготой», — написала она.

В департаменте транспорта мэрии Бишкека сообщили, что льготу никто не отменял. «В соответствии с постановлением Бишкекского городского кенеша тариф для пенсионеров по возрасту (при наличии персонифицированной транспортной карты с фотографией, с указанием фамилии, имени и отчества владельца) на проезд в автобусе особо малого класса с объемом двигателя, не превышающим 3 тысячи кубических сантиметра, независимо от форм собственности (в том числе автобусы Isuzu и маршрутки. — Прим. 24.kg), установлен в размере 8 сомов с 8.00 до 21.00 ежедневно», — сообщили в департаменте.

В департаменте добавили, что руководству ОсОО «Восточный экспресс» поручено провести разъяснительные работы среди водительского состава о правилах перевозки пассажиров и повышению культуры обслуживания пассажиров.



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