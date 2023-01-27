Домогательства несовершеннолетней. Обвиняемый пройдет тест на детекторе лжи

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней со стороны родного отца.
Суд проходит в закрытом режиме.
Как сообщил 24.kg адвокат потерпевшей Эркин Саданбеков, юрист, представляющий интересы обвиняемого, заявил ходатайство о проведении теста на детекторе лжи. Он просит вывезти подследственного из Бишкекского СИЗО-1 в центр, где проводится эта экспертиза.
«Однако нас не устраивает кандидатура того, кто будет проводить тест на полиграфе. Он не психолог по образованию, а сотрудник милиции. Против самого детектора лжи мы не возражаем», — сказал юрист.
Мать девочки также настаивает на инкриминировании статьи «Истязание» УК КР. По ее словам, супруг неоднократно избивал ее и ребенка.
Ранее в 24.kg обратилась мама девочки. Она рассказала, что ее дочери на протяжении четырех месяцев сексуально домогался родной отец. На момент совершения преступления девочке исполнилось 15 лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/256815/
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