Тренера Акжола Махмудова вычеркнули из списка лиц, награждаемых президентом

Тренера чемпиона мира Акжола Махмудова Майрамбека Ахмедова вычеркнули из списка людей, которых должен наградить президент.

Об этом на заседании парламента заявил депутат Тазабек Икрамов.

По его словам, глава государства будет награждать спортсменов, но члены комиссии по распределению наград убрали из списка Ахмедова.

«Благодаря этому человеку спортсмены получают звания чемпионов мира, чемпионов Азии. Заслуги Майрамбека Ахмедова перед страной огромные. Он внес свой вклад в то, чтобы спортсмены поднимали кыргызский флаг на международном уровне. В комиссии сказали, что он уже получал награду, поэтому его и вычеркнули», — сказал Тазабек Икрамов.

Депутат дал протокольное поручение постоянному представителю президента и кабмина в ЖК Алмасбеку Абылову пересмотреть решение комиссии. Парламентарий заявил, что сам Акжол Махмудов говорит о том, что ему не нужны никакие награды, если его тренера не оценивают по заслугам.



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